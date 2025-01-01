Menu
Jean-Pierre Léaud
Awards and nominations of Jean-Pierre Léaud
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Honorary Golden Palm
Winner
Cannes Film Festival 2001 Cannes Film Festival 2001
International Critics Week
Winner
BAFTA Awards 1961 BAFTA Awards 1961
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
Berlin International Film Festival 1966 Berlin International Film Festival 1966
Best Actor
Winner
