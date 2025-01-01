Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Jean-Pierre Léaud
Awards
Awards and nominations of Jean-Pierre Léaud
Jean-Pierre Léaud
About
Filmography
Photos
Awards
Awards and nominations of Jean-Pierre Léaud
Cannes Film Festival 2016
Honorary Golden Palm
Winner
Cannes Film Festival 2001
International Critics Week
Winner
BAFTA Awards 1961
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
Berlin International Film Festival 1966
Best Actor
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree