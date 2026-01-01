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Nanuli Sarajishvili
Nanuli Sarajishvili
Kinoafisha
Persons
Nanuli Sarajishvili
Nanuli Sarajishvili
Nanuli Sarajishvili
Date of Birth
13 January 1948
Age
78 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
6.7
Teli i Toli
(2016)
Filmography
6.7
Teli i Toli
Teli i Toli
Comedy, Romantic
2016, Russia
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