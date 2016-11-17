Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Anatoly Dzivayev
Anatoly Dzivayev
Kinoafisha
Persons
Anatoly Dzivayev
Anatoly Dzivayev
Anatoly Dzivayev
Date of Birth
22 May 1946
Age
70 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
17 November 2016
Popular Films
6.7
Teli i Toli
(2016)
6.4
More v ogne
(1972)
5.9
Breakthrough
(2005)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Detective
Drama
Romantic
War
Year
All
2019
2016
2011
2010
2008
2005
1972
All
7
Films
5
TV Shows
2
Actor
6
Writer
1
Director
1
Зорге
Drama
2019, Russia/Ukraine/China
6.7
Teli i Toli
Teli i Toli
Comedy, Romantic
2016, Russia
Watch trailer
Pristan
2011, Russia
Bandy
Crime
2010, Russia
Ubiystvo v dachnyy sezon
Ubiystvo v dachnyy sezon
Detective
2008, Russia
5.9
Breakthrough
Proryv
Drama, War
2005, Russia
6.4
More v ogne
More v ogne
War
1972, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree