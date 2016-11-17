Menu
Anatoly Dzivayev
Date of Birth
22 May 1946
Age
70 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
17 November 2016

Teli i Toli 6.7
Teli i Toli (2016)
More v ogne 6.4
More v ogne (1972)
Breakthrough 5.9
Breakthrough (2005)

Filmography

Genre
Year
Зорге
Зорге
Drama 2019, Russia/Ukraine/China
Teli i Toli 6.7
Teli i Toli
Comedy, Romantic 2016, Russia
Pristan
2011, Russia
Bandy
Bandy
Crime 2010, Russia
Ubiystvo v dachnyy sezon
Ubiystvo v dachnyy sezon
Detective 2008, Russia
Breakthrough 5.9
Breakthrough
Drama, War 2005, Russia
More v ogne 6.4
More v ogne
War 1972, USSR
