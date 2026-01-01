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Nina Stemme Nina Stemme
Kinoafisha Persons Nina Stemme

Nina Stemme

Nina Stemme

Date of Birth
11 May 1963
Age
63 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Die Walküre 8.8
Die Walküre (2010)
Elektra 8.4
Elektra (2016)
Les pêcheurs de perles 8.2
Les pêcheurs de perles (2016)

Filmography

Elektra
Elektra Elektra
Opera 2019, Great Britain
Turandot 7.8
Turandot Turandot
Opera 2016, USA
Les pêcheurs de perles 8.2
Les pêcheurs de perles Les pêcheurs de perles
Opera 2016, USA
Elektra 8.4
Elektra Elektra
Opera 2016, USA
Tristan und Isolde 7.6
Tristan und Isolde Tristan und Isolde
Opera, Theatrical 2016, USA
Siegfried 8
Siegfried Siegfried
Opera 2012, Italy
Die Walküre 8.8
Die Walküre Die Walküre
Music 2010,
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