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Nina Stemme
Nina Stemme
Kinoafisha
Persons
Nina Stemme
Nina Stemme
Nina Stemme
Date of Birth
11 May 1963
Age
63 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
8.8
Die Walküre
(2010)
8.4
Elektra
(2016)
8.2
Les pêcheurs de perles
(2016)
Filmography
Elektra
Elektra
Opera
2019, Great Britain
7.8
Turandot
Turandot
Opera
2016, USA
8.2
Les pêcheurs de perles
Les pêcheurs de perles
Opera
2016, USA
8.4
Elektra
Elektra
Opera
2016, USA
7.6
Tristan und Isolde
Tristan und Isolde
Opera, Theatrical
2016, USA
8
Siegfried
Siegfried
Opera
2012, Italy
8.8
Die Walküre
Die Walküre
Music
2010,
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