Alicia Vela-Bailey
Awards
Alicia Vela-Bailey
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Alicia Vela-Bailey
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Winner
Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
