Kinoafisha Persons Alicia Vela-Bailey Awards

Awards and nominations of Alicia Vela-Bailey

Alicia Vela-Bailey
Awards and nominations of Alicia Vela-Bailey
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Nominee
 Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018 Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Winner
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Nominee
 Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010 Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
