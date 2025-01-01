Menu
Aleksandr Andryuschenko
Aleksandr Andryuschenko

Date of Birth
8 April 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Producer, Director

Popular Films

Ice 3 7.5
Ice 3 (2024)
Povelitel vetra 7.4
Povelitel vetra (2023)
Ice 7.4
Ice (2017)

Filmography

Genre
Year
All 15 Films 15 Producer 15 Director 4 Writer 2
Buratino
Buratino Buratino
Family 2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Guest from the Future 7.2
Guest from the Future Sto let tomu vperyod
Adventure, Family, Sci-Fi 2024, Russia
Watch trailer
Ice 3 7.5
Ice 3 Lyod 3
Romantic, Drama, Sport 2024, Russia
Watch trailer
Vasiliy 5.8
Vasiliy Vasiliy
Comedy 2024, Russia
Watch trailer
Povelitel vetra 7.4
Povelitel vetra Povelitel vetra
Biography 2023, Russia
Watch trailer
Nika 7.3
Nika Nika
Drama, Biography 2022, Russia
Watch trailer
Rashn Yug 4.8
Rashn Yug Rashn Yug
Comedy, Romantic 2021, Russia
Watch trailer
Invasion 6
Invasion Vtorzhenie
Sci-Fi, Action 2020, Russia
Watch trailer
Ice 2 7.3
Ice 2 Lyod 2
Romantic, Drama 2020, Russia
Watch trailer
Sputnik 6.3
Sputnik Sputnik
Sci-Fi 2019, Russia
Watch trailer
Naparnik 5.7
Naparnik Naparnik
Comedy, Adventure 2017, Russia
Watch trailer
Attraction 6.4
Attraction Prityazhenie
Sci-Fi, Romantic 2017, Russia
Watch trailer
Ice 7.4
Ice Lyod
Romantic 2017, Russia
Watch trailer
Prizrak 6.7
Prizrak Prizrak
Comedy, Family 2015, Russia
Watch trailer
Dzhungli 5.3
Dzhungli Dzhungli
Adventure, Comedy 2012, Russia
Watch trailer
