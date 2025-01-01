Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Aleksandr Andryuschenko
Aleksandr Andryuschenko
Date of Birth
8 April 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Producer, Director
Popular Films
7.5
Ice 3
(2024)
7.4
Povelitel vetra
(2023)
7.4
Ice
(2017)
Filmography
Buratino
Buratino
Family
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
7.2
Guest from the Future
Sto let tomu vperyod
Adventure, Family, Sci-Fi
2024, Russia
Watch trailer
7.5
Ice 3
Lyod 3
Romantic, Drama, Sport
2024, Russia
Watch trailer
5.8
Vasiliy
Vasiliy
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
7.4
Povelitel vetra
Povelitel vetra
Biography
2023, Russia
Watch trailer
7.3
Nika
Nika
Drama, Biography
2022, Russia
Watch trailer
4.8
Rashn Yug
Rashn Yug
Comedy, Romantic
2021, Russia
Watch trailer
6
Invasion
Vtorzhenie
Sci-Fi, Action
2020, Russia
Watch trailer
7.3
Ice 2
Lyod 2
Romantic, Drama
2020, Russia
Watch trailer
6.3
Sputnik
Sputnik
Sci-Fi
2019, Russia
Watch trailer
5.7
Naparnik
Naparnik
Comedy, Adventure
2017, Russia
Watch trailer
6.4
Attraction
Prityazhenie
Sci-Fi, Romantic
2017, Russia
Watch trailer
7.4
Ice
Lyod
Romantic
2017, Russia
Watch trailer
6.7
Prizrak
Prizrak
Comedy, Family
2015, Russia
Watch trailer
5.3
Dzhungli
Dzhungli
Adventure, Comedy
2012, Russia
Watch trailer
