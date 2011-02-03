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Lidiya Savchenko Lidiya Savchenko
Kinoafisha Persons Lidiya Savchenko

Lidiya Savchenko

Lidiya Savchenko

Date of Birth
24 February 1936
Age
74 years old
Zodiac sign
Pisces
Date of death
3 February 2011
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Seven Winds 7.4
Seven Winds (1962)
The Thief 7.3
The Thief (1997)
V trudnyy chas 6.8
V trudnyy chas (1961)

Filmography

The Thief 7.3
The Thief Vor
Drama 1997, Russia / France
Lyubov - smertelnaya igra 4.9
Lyubov - smertelnaya igra Lyubov - smertelnaya igra
Drama, Crime 1991, USSR
Express train 5.8
Express train Скорый поезд
Drama 1988, USSR
Adult Daughter of a Young Man
Adult Daughter of a Young Man Взрослая дочь молодого человека
Drama 1979, USSR
Seven Winds 7.4
Seven Winds Na semi vetrakh
War, Drama 1962, USSR
V trudnyy chas 6.8
V trudnyy chas V trudnyy chas
Drama, War 1961, USSR
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