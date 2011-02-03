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Lidiya Savchenko
Lidiya Savchenko
Kinoafisha
Persons
Lidiya Savchenko
Lidiya Savchenko
Lidiya Savchenko
Date of Birth
24 February 1936
Age
74 years old
Zodiac sign
Pisces
Date of death
3 February 2011
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
7.4
Seven Winds
(1962)
7.3
The Thief
(1997)
6.8
V trudnyy chas
(1961)
Filmography
7.3
The Thief
Vor
Drama
1997, Russia / France
4.9
Lyubov - smertelnaya igra
Lyubov - smertelnaya igra
Drama, Crime
1991, USSR
5.8
Express train
Скорый поезд
Drama
1988, USSR
Adult Daughter of a Young Man
Взрослая дочь молодого человека
Drama
1979, USSR
7.4
Seven Winds
Na semi vetrakh
War, Drama
1962, USSR
6.8
V trudnyy chas
V trudnyy chas
Drama, War
1961, USSR
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