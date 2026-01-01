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Poster of Lyubov - smertelnaya igra
4.9
Kinoafisha Films Lyubov - smertelnaya igra
4.9

Lyubov - smertelnaya igra

, 1991
Lyubov - smertelnaya igra
USSR / Drama, Crime / 18+
Poster of Lyubov - smertelnaya igra
4.9

Cast

Yelena Karadzhova
Lera
Lyudmila Davydova
Lyusya - militsioner
Natalya Batrak
Natalya Batrak
Sekretar
Lidiya Savchenko
Valya
Irina Gubanova
Irina Gubanova
Zhenshchina v galeree
Lembit Ulfsak
Lembit Ulfsak
Igor - fotograf
Ganna Makarova
Ganna
Saulius Bareikis
Episodic role
Sofya Belskaya
Tatyana Vasilyevna
Ekaterina Simonova
Sveta
Director Sergey Ashkenazi
Writer Sergey Ashkenazi, Yuri Makarov
Composer Aleksandr Knaifel
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 5 minutes
Production year 1991
World premiere 7 March 1991
Release date
10 April 1992 Russia 16+
7 March 1991 Ukraine
Production Odessa Film Studios
Also known as
Lyubov - smertelnaya igra, Любовь - смертельная игра..., Любовь, смертельная игра..., Кохання. Смертельна гра…, Sevgi Ölümcül Oyundur, Любов. Смертельна гра...

Film rating

4.9
Rate 10 votes
5.3 IMDb
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