Jiang Wen
Awards
Awards and nominations of Jiang Wen
Jiang Wen
Awards
Awards and nominations of Jiang Wen
Cannes Film Festival 2001
Foreign Cineaste of the Year
Winner
Cannes Film Festival 2000
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2007
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1994
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2015
Golden Berlin Bear
Nominee
