Kinoafisha Persons Jiang Wen Awards

Awards and nominations of Jiang Wen

Jiang Wen
Awards and nominations of Jiang Wen
Cannes Film Festival 2001 Cannes Film Festival 2001
Foreign Cineaste of the Year
Winner
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2007 Venice Film Festival 2007
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1994 Venice Film Festival 1994
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Golden Berlin Bear
Nominee
