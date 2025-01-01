Menu
Mikhail Mestetsky
Awards
Awards and nominations of Mikhail Mestetsky
Mikhail Mestetsky
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Mikhail Mestetsky
Sochi Open Russian Film Festival 2012
Kinotavr. Short Film
Winner
Kinotavr. Short Film - Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Film Critics
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2011
Kinotavr. Short Film - Diploma
Winner
Kinotavr. Short Film - Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Film Critics
Winner
Kinotavr. Short Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2016
Generation 14plus - Best Feature Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2015
Full-Length Film
Nominee
