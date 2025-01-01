Меню
Персоны
Михаил Местецкий
Награды
Награды и номинации Михаил Местецкий
Кинотавр 2012
Кинотавр. Короткометражный фильм
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм – Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Кинотавр 2011
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм – Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм
Номинант
Берлинале 2016
Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2015
Полнометражный фильм
Номинант
