Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Михаил Местецкий Награды

Награды и номинации Михаил Местецкий

Mikhail Mestetsky
Награды и номинации Михаил Местецкий
Кинотавр 2012 Кинотавр 2012
Кинотавр. Короткометражный фильм
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм – Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Кинотавр 2011 Кинотавр 2011
Кинотавр. Короткометражный фильм - Диплом
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм – Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм
Номинант
Берлинале 2016 Берлинале 2016
Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2015 Кинотавр 2015
Полнометражный фильм
Номинант
Выживет ли ребенок и что станет с Лерой: объясняем концовку российского сериала «Дыши»
При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года
Трудно поверить, но «Теорию большого взрыва» могли назвать по-другому: хитом сериал точно не стал бы
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше