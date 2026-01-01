Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mariya Tsvetkova-Ovsyannikova
Mariya Tsvetkova-Ovsyannikova
Kinoafisha
Persons
Mariya Tsvetkova-Ovsyannikova
Mariya Tsvetkova-Ovsyannikova
Mariya Tsvetkova-Ovsyannikova
Date of Birth
26 October 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Voice actress, The Adventurer, Fantasy heroine
Popular Films
7.3
Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa
(2010)
6.8
Barboskiny Team
(2022)
6.7
Horse Julius and Big Horse Racing
(2020)
Filmography
Genre
All
Adventure
Animation
Children's
Comedy
Crime
Detective
Fairy Tale
Family
Fantasy
Year
All
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2016
2015
2011
2010
All
18
Films
14
TV Shows
4
Actress
18
Moonzy the Movie
Animation
2026, Russia
6.5
Finnick 2
Finnik 2
Animation, Family
2025, Russia
Watch trailer
6.4
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
Animation, Adventure, Family
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Dom s mentami
Crime, Detective
2024, Russia
5.2
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga
Adventure, Fantasy
2024, Russia
6.4
Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 6
Adventure, Animation, Fantasy
2024, Russia
Watch trailer
Volshebnaya lavka Yesenii. Vypusk # 1
Volshebnaya lavka Yesenii. Vypusk # 1
Animation
2023, Russia
Watch trailer
Shmyak. Volshebnaya lavka Yesenii
Shmyak. Volshebnaya lavka Yesenii
Animation
2023, Russia
Watch trailer
6.8
Barboskiny Team
Barboskiny Team
Animation, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
6.4
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Animation, Adventure, Family
2022, Russia
Watch trailer
Super MYAU
Children's
2021, Russia
6.7
Horse Julius and Big Horse Racing
Horse Julius and Big Horse Racing
Animation, Children's
2020, Russia
Watch trailer
6.3
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4
Animation, Children's
2019, Russia
Watch trailer
5.8
Tri bogatyrya i Morskoy tsar
Tri bogatyrya i Morskoy tsar
Comedy, Animation, Adventure
2016, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 2
MULT v kino. Vypusk # 2
Animation
2015, Russia
MULT v kino. Vypusk # 6
MULT v kino. Vypusk # 6
Animation
2015, Russia
5.2
Barboskiny
Children's, Family
2011, Russia
7.3
Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa
Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa
Fairy Tale, Animation
2010, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree