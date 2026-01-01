Mariya Tsvetkova-Ovsyannikova

Menu
Date of Birth
26 October 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Voice actress, The Adventurer, Fantasy heroine

Popular Films

Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa 7.3
Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa (2010)
Barboskiny Team 6.8
Barboskiny Team (2022)
Horse Julius and Big Horse Racing 6.7
Horse Julius and Big Horse Racing (2020)

Filmography

Genre
Year
Moonzy the Movie
Animation 2026, Russia
Finnick 2 6.5
Finnick 2 Finnik 2
Animation, Family 2025, Russia
Tri bogatyrya i svet klinom 6.4
Tri bogatyrya i svet klinom Tri bogatyrya i svet klinom
Animation, Adventure, Family 2025, Russia
Dom s mentami
Dom s mentami
Crime, Detective 2024, Russia
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 5.2
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga
Adventure, Fantasy 2024, Russia
Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6 6.4
Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 6
Adventure, Animation, Fantasy 2024, Russia
Volshebnaya lavka Yesenii. Vypusk # 1
Volshebnaya lavka Yesenii. Vypusk # 1 Volshebnaya lavka Yesenii. Vypusk # 1
Animation 2023, Russia
Shmyak. Volshebnaya lavka Yesenii
Shmyak. Volshebnaya lavka Yesenii Shmyak. Volshebnaya lavka Yesenii
Animation 2023, Russia
Barboskiny Team 6.8
Barboskiny Team Barboskiny Team
Animation, Comedy 2022, Russia
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5 6.4
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Animation, Adventure, Family 2022, Russia
Super MYAU
Super MYAU
Children's 2021, Russia
Horse Julius and Big Horse Racing 6.7
Horse Julius and Big Horse Racing Horse Julius and Big Horse Racing
Animation, Children's 2020, Russia
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4 6.3
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4
Animation, Children's 2019, Russia
Tri bogatyrya i Morskoy tsar 5.8
Tri bogatyrya i Morskoy tsar Tri bogatyrya i Morskoy tsar
Comedy, Animation, Adventure 2016, Russia
MULT v kino. Vypusk # 2
MULT v kino. Vypusk # 2 MULT v kino. Vypusk # 2
Animation 2015, Russia
MULT v kino. Vypusk # 6
MULT v kino. Vypusk # 6 MULT v kino. Vypusk # 6
Animation 2015, Russia
Barboskiny 5.2
Barboskiny
Children's, Family 2011, Russia
Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa 7.3
Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa
Fairy Tale, Animation 2010, Russia
