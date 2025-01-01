Menu
David Robert Mitchell
Awards
Awards and nominations of David Robert Mitchell
David Robert Mitchell
Cannes Film Festival 2018
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Critics Week Grand Prize
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Golden Camera
Nominee
Critics Week Grand Prize
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Best Youth Film
Nominee
