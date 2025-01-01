Menu
Awards and nominations of David Robert Mitchell

David Robert Mitchell
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014 Cannes Film Festival 2014
Critics Week Grand Prize
Nominee
Cannes Film Festival 2010 Cannes Film Festival 2010
Golden Camera
Nominee
 Critics Week Grand Prize
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014 Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Best Youth Film
Nominee
