Markku Pölönen

Date of Birth
16 September 1957
Age
68 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Writer, Director

Filmography

Genre
Year
Hamsterit 6.3
Hamsterit Hamsterit
Comedy 2022, Finland
Land of Hope 6.6
Land of Hope Oma maa
Drama 2018, Finland
Badding 5.9
Badding Badding
Comedy, Musical, Drama, Action 2000, Finland
