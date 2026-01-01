Menu
Markku Pölönen
Date of Birth
16 September 1957
Age
68 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Writer, Director
Popular Films
6.6
Land of Hope
(2018)
6.2
Hamsterit
(2022)
5.9
Badding
(2000)
Filmography
6.3
Hamsterit
Hamsterit
Comedy
2022, Finland
6.6
Land of Hope
Oma maa
Drama
2018, Finland
5.9
Badding
Badding
Comedy, Musical, Drama, Action
2000, Finland
