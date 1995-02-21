Menu
Anvar Khalilulaev
Anvar Khalilulaev
Kinoafisha
Persons
Anvar Khalilulaev
Anvar Khalilulaev
Anvar Khalilulaev
Date of Birth
21 February 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actor, Writer
Popular Films
6.6
Ty zabyl, vo chto my igrali
(2010)
6.0
Chernobyl. Exclusion Zone. Final
(2019)
5.8
Techet reka Volga
(2009)
4.4
Eta lyubov
Eta lyubov
Comedy, Romantic
2022, Russia
Watch trailer
Izi katka
Comedy
2020, Russia
6
Chernobyl. Exclusion Zone. Final
Chernobyl: Zona otchuzhdeniya
Sci-Fi, Thriller
2019, Russia
Watch trailer
5.1
11+
Comedy, Romantic, Family
2018, Russia
3.8
Neulovimye: Jackpot
Neulovimye: Jackpot
Adventure, Comedy, Crime
2016, Russia
3.5
Neulovimye: Bangkok
Neulovimye: Bangkok
Adventure, Crime
2016, Russia
3.9
Neulovimye
Neulovimye
Action
2015, Russia
Watch trailer
5.1
Neulovimye: Posledniy geroy
Neulovimye: Posledniy geroy
Thriller, Crime, Drama
2015, Russia
Watch trailer
Chernobyl: Zone of Exclusion
Drama, Horror, Detective
2014, Russia
Strana v SHOPe
Comedy
2013, Russia
Starinnye chasy
Children's, Family
2011, Russia
6.6
Ty zabyl, vo chto my igrali
Ty zabyl, vo chto my igrali
Short
2010, Russia
5.8
Techet reka Volga
Techet reka Volga
Romantic
2009, Russia
