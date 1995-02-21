Menu
Anvar Khalilulaev
Date of Birth
21 February 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actor, Writer

Popular Films

Ty zabyl, vo chto my igrali 6.6
Ty zabyl, vo chto my igrali (2010)
Chernobyl. Exclusion Zone. Final 6.0
Chernobyl. Exclusion Zone. Final (2019)
Techet reka Volga 5.8
Techet reka Volga (2009)

Filmography

Genre
Year
All 13 Films 10 TV Shows 3 Actor 13
Eta lyubov 4.4
Eta lyubov Eta lyubov
Comedy, Romantic 2022, Russia
Izi katka
Izi katka
Comedy 2020, Russia
Chernobyl. Exclusion Zone. Final 6
Chernobyl. Exclusion Zone. Final Chernobyl: Zona otchuzhdeniya
Sci-Fi, Thriller 2019, Russia
11+ 5.1
11+
Comedy, Romantic, Family 2018, Russia
Neulovimye: Jackpot 3.8
Neulovimye: Jackpot Neulovimye: Jackpot
Adventure, Comedy, Crime 2016, Russia
Neulovimye: Bangkok 3.5
Neulovimye: Bangkok Neulovimye: Bangkok
Adventure, Crime 2016, Russia
Neulovimye 3.9
Neulovimye Neulovimye
Action 2015, Russia
Neulovimye: Posledniy geroy 5.1
Neulovimye: Posledniy geroy Neulovimye: Posledniy geroy
Thriller, Crime, Drama 2015, Russia
Chernobyl: Zone of Exclusion
Chernobyl: Zone of Exclusion
Drama, Horror, Detective 2014, Russia
Strana v SHOPe
Strana v SHOPe
Comedy 2013, Russia
Starinnye chasy
Starinnye chasy
Children's, Family 2011, Russia
Ty zabyl, vo chto my igrali 6.6
Ty zabyl, vo chto my igrali Ty zabyl, vo chto my igrali
Short 2010, Russia
Techet reka Volga 5.8
Techet reka Volga Techet reka Volga
Romantic 2009, Russia
