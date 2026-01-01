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Yervand Arzumanyan
Yervand Arzumanyan Yervand Arzumanyan
Kinoafisha Persons Yervand Arzumanyan

Yervand Arzumanyan

Yervand Arzumanyan

Date of Birth
13 August 1941
Age
85 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

An Ordinary Miracle 8.0
An Ordinary Miracle (1978)
Defence Counsel Sedov 7.7
Defence Counsel Sedov (1988)
The Thief 7.3
The Thief (1997)

Filmography

Amazonki 4.6
Amazonki
Comedy, Crime 2011, Russia
Naturshchitsa 5
Naturshchitsa Naturshchitsa
Romantic, Comedy 2007, Russia
Yubiley 5.6
Yubiley Yubiley
Comedy 2007, Russia
Dasha Vasileva. Lyubitel'nica chastnogo syska 4.9
Dasha Vasileva. Lyubitel'nica chastnogo syska
Detective 2003, Russia
Po imeni Baron 6.7
Po imeni Baron
Crime, Drama 2002, Russia
Rostov-Papa 4
Rostov-Papa
Drama, Romantic, Comedy 2001, Russia
Dalnoboyschiki 6.1
Dalnoboyschiki
Drama, Comedy 2001, Russia
Kamenskaya 6.4
Kamenskaya
Drama, Crime, Detective 2000, Russia
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