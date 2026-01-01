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Yervand Arzumanyan
Yervand Arzumanyan
Kinoafisha
Persons
Yervand Arzumanyan
Yervand Arzumanyan
Yervand Arzumanyan
Date of Birth
13 August 1941
Age
85 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Romantic hero
Popular Films
8.0
An Ordinary Miracle
(1978)
7.7
Defence Counsel Sedov
(1988)
7.3
The Thief
(1997)
Filmography
4.6
Amazonki
Comedy, Crime
2011, Russia
5
Naturshchitsa
Naturshchitsa
Romantic, Comedy
2007, Russia
5.6
Yubiley
Yubiley
Comedy
2007, Russia
4.9
Dasha Vasileva. Lyubitel'nica chastnogo syska
Detective
2003, Russia
6.7
Po imeni Baron
Crime, Drama
2002, Russia
4
Rostov-Papa
Drama, Romantic, Comedy
2001, Russia
6.1
Dalnoboyschiki
Drama, Comedy
2001, Russia
6.4
Kamenskaya
Drama, Crime, Detective
2000, Russia
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