Awards and nominations of Xavier Legrand

Xavier Legrand
Academy Awards, USA 2014 Academy Awards, USA 2014
Best Live Action Short Film
Nominee
Venice Film Festival 2017 Venice Film Festival 2017
Best Director
Winner
Best Debut Film
Winner
Best Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2017 Toronto International Film Festival 2017
Platform Prize
Nominee
