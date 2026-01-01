Mariusz Kwiecień

Menu
Date of Birth
4 November 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

L'elisir d'amore 8.9
L'elisir d'amore (2012)
Roberto Devereux 8.6
Roberto Devereux (2016)
Eugene Onegin 8.6
Eugene Onegin (2013)

Filmography

Genre
Year
The Royal Opera: La Boheme
The Royal Opera: La Boheme
Opera 2017, Great Britain
Roberto Devereux 8.6
Roberto Devereux
Opera 2016, USA
Les pêcheurs de perles 8.2
Les pêcheurs de perles
Opera 2016, USA
Mozart: Don Giovanni
Mozart: Don Giovanni
Opera 2014, Great Britain
Eugene Onegin 8.6
Eugene Onegin
Opera 2013, USA
L'elisir d'amore 8.9
L'elisir d'amore
Opera 2012, USA
