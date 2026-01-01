Menu
Mariusz Kwiecień
Mariusz Kwiecień
Date of Birth
4 November 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
8.9
L'elisir d'amore
(2012)
8.6
Roberto Devereux
(2016)
8.6
Eugene Onegin
(2013)
6
The Royal Opera: La Boheme
The Royal Opera: La Boheme
Opera
2017, Great Britain
8.6
Roberto Devereux
Roberto Devereux
Opera
2016, USA
8.2
Les pêcheurs de perles
Les pêcheurs de perles
Opera
2016, USA
Mozart: Don Giovanni
Mozart: Don Giovanni
Opera
2014, Great Britain
8.6
Eugene Onegin
Eugene Onegin
Opera
2013, USA
8.9
L'elisir d'amore
L'elisir d'amore
Opera
2012, USA
