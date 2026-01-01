Menu
Maurizio Benini
Kinoafisha
Persons
Filmography
Genre
All
Opera
Year
All
2020
2018
2016
2012
All
5
Films
5
Actor
4
Director
1
8.9
Maria Stuarda
Maria Stuarda
Opera
2020, USA
8.2
Metropolitan Opera: Semiramide
Metropolitan Opera: Semiramide
Opera
2018, USA
8.6
Roberto Devereux
Roberto Devereux
Opera
2016, USA
6.3
Maria Stuarda
Maria Stuarda
Opera
2012, USA
8.9
L'elisir d'amore
L'elisir d'amore
Opera
2012, USA
