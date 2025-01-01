Menu
Amadu Mamadakov
Amadu Mamadakov
Date of Birth
26 October 1976
Age
48 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
7.4
9th Company
(2005)
7.3
Mongol
(2007)
7.2
The Star
(2002)
Filmography
Aida!
Crime, Drama
2025, Russia
Kamera! Motor!
Comedy
2024, Russia
Amura
Action, Drama
2024, Russia
Kurery
Drama, Comedy
2024, Russia
5.5
Wrap Dad Up for Mom
Papu mame zavernite
Comedy, Family
2024, Russia
Watch trailer
6.7
Shaman
Shaman
Horror
2024, Russia
Watch trailer
Killer
Action, Drama
2022, Russia
6
Dikaya
Dikaya
Adventure, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Biznes Krokodila Genadiya
Comedy
2022, Russia
2.1
Biznes po-russki
Biznes po-russki
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Sergij protiv nechisti
Mystery, Detective, Comedy
2021, Russia
Comfort Zone
Comedy
2020, Russia
6.1
Zvyozdy
Zvyozdy
Comedy, Drama
2018, Russia
Baykalskiye kanikuly 2.0
Baykalskiye kanikuly 2.0
Family, Adventure
2017, Russia
5.5
Baykalskiye kanikuly
Baykalskiye kanikuly
Comedy
2015, Russia
Watch trailer
7.3
Mongol
Mongol
History, Drama, Biography
2007, Kazakhstan / Russia / Germany
7.4
9th Company
9 rota
Drama, War
2005, Russia / Finland / Ukraine
Watch trailer
Soldaty
Comedy
2004, Russia
7.2
The Star
Zvezda
Drama, War, Adventure, History
2002, Russia
Watch trailer
Zolotye kanikuly
Adventure
, Russia
