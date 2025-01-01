Amadu Mamadakov

Menu
Date of Birth
26 October 1976
Age
48 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

9th Company 7.4
9th Company (2005)
Mongol 7.3
Mongol (2007)
The Star 7.2
The Star (2002)

Filmography

Genre
Year
All 20 Films 12 TV Shows 8 Actor 20
Aida!
Crime, Drama 2025, Russia
Kamera! Motor!
Comedy 2024, Russia
Amura
Action, Drama 2024, Russia
Kurery
Drama, Comedy 2024, Russia
Wrap Dad Up for Mom 5.5
Wrap Dad Up for Mom Papu mame zavernite
Comedy, Family 2024, Russia
Shaman 6.7
Shaman Shaman
Horror 2024, Russia
Killer
Action, Drama 2022, Russia
Dikaya 6
Dikaya Dikaya
Adventure, Comedy 2022, Russia
Biznes Krokodila Genadiya
Comedy 2022, Russia
Biznes po-russki 2.1
Biznes po-russki Biznes po-russki
Comedy 2022, Russia
Sergij protiv nechisti
Mystery, Detective, Comedy 2021, Russia
Comfort Zone
Comedy 2020, Russia
Zvyozdy 6.1
Comedy, Drama 2018, Russia
Baykalskiye kanikuly 2.0
Family, Adventure 2017, Russia
Baykalskiye kanikuly 5.5
Comedy 2015, Russia
Mongol 7.3
History, Drama, Biography 2007, Kazakhstan / Russia / Germany
9th Company 7.4
9th Company 9 rota
Drama, War 2005, Russia / Finland / Ukraine
Soldaty
Comedy 2004, Russia
The Star 7.2
Drama, War, Adventure, History 2002, Russia
Zolotye kanikuly
Adventure , Russia
