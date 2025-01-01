Menu
Victor Levin
Awards
Awards and nominations of Victor Levin
Victor Levin
Awards and nominations of Victor Levin
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
