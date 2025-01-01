Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Victor Levin Awards

Awards and nominations of Victor Levin

Victor Levin
Awards and nominations of Victor Levin
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more