Justin Kurzel
Awards
Awards and nominations of Justin Kurzel
Justin Kurzel
About
Filmography
Articles
Awards
Cannes Film Festival 2011
Critics Week - Special Mention
Winner
FIPRESCI Prize - Special Mention
Winner
Queer Palm
Nominee
Golden Camera
Nominee
Critics Week Grand Prize
Nominee
Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2015
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2024
Best Film
Nominee
