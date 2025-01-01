Menu
Awards and nominations of Justin Kurzel

Justin Kurzel
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Critics Week - Special Mention
Winner
FIPRESCI Prize - Special Mention
Winner
Queer Palm
Nominee
 Golden Camera
Nominee
 Critics Week Grand Prize
Nominee
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2024 Venice Film Festival 2024
Best Film
Nominee
