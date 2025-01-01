Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Mark Gatiss Awards

Awards and nominations of Mark Gatiss

Mark Gatiss
Awards and nominations of Mark Gatiss
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Television Movie
Winner
Outstanding Television Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Television Movie
Nominee
 Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Television Movie
Nominee
 Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best Drama Series
Winner
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Single Drama
Nominee
 Single Drama
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more