Mark Gatiss
Awards and nominations of Mark Gatiss
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Television Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
BAFTA Awards 2011
Best Drama Series
Winner
BAFTA Awards 2014
Single Drama
Nominee
