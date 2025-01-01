Menu
Awards
Eric Heisserer
Awards and nominations of Eric Heisserer
Academy Awards, USA 2017
Best Adapted Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 2017
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
