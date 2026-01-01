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Yuliya Volkova
Yuliya Volkova
Kinoafisha
Persons
Yuliya Volkova
Yuliya Volkova
Yuliya Volkova
Date of Birth
20 February 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Pisces
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Height
158 cm (5 ft 2 in)
Actor type
Comedy actress
,
Thriller heroine
,
Horror actress
Popular Films
7.0
Igra na vyzhivanie
(2020)
5.8
You and I
(2010)
5.6
Eralash
(2006)
Filmography
7
Igra na vyzhivanie
Thriller, Adventure
2020, Russia
3.6
Zombi kanikuly 3D
Zombi kanikuly 3D
Horror, Comedy, Thriller
2013, Russia
Watch trailer
5.8
You and I
You and I (Finding tATu)
Romantic, Drama, Comedy
2010, USA / Russia
Watch trailer
5.6
Eralash
Comedy, Family
2006, Russia
«Tatu» v Podnebesnoj
Reality-TV
2004, Russia
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