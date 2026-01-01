Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Yuliya Volkova
Yuliya Volkova Yuliya Volkova
Kinoafisha Persons Yuliya Volkova

Yuliya Volkova

Yuliya Volkova

Date of Birth
20 February 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Pisces
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Height
158 cm (5 ft 2 in)
Actor type
Comedy actress, Thriller heroine, Horror actress

Popular Films

Igra na vyzhivanie 7.0
Igra na vyzhivanie (2020)
You and I 5.8
You and I (2010)
Eralash 5.6
Eralash (2006)

Filmography

Igra na vyzhivanie 7
Igra na vyzhivanie
Thriller, Adventure 2020, Russia
Zombi kanikuly 3D 3.6
Zombi kanikuly 3D Zombi kanikuly 3D
Horror, Comedy, Thriller 2013, Russia
Watch trailer
You and I 5.8
You and I You and I (Finding tATu)
Romantic, Drama, Comedy 2010, USA / Russia
Watch trailer
Eralash 5.6
Eralash
Comedy, Family 2006, Russia
«Tatu» v Podnebesnoj
«Tatu» v Podnebesnoj
Reality-TV 2004, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more