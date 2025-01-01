Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
David Lowery
Awards
Awards and nominations of David Lowery
David Lowery
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of David Lowery
Cannes Film Festival 2021
Golden Eye
Nominee
Golden Eye
Nominee
Sundance Film Festival 2017
Best of Next!
Nominee
Sundance Film Festival 2013
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2011
US Fiction
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree