Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons David Lowery Awards

Awards and nominations of David Lowery

David Lowery
Awards and nominations of David Lowery
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Golden Eye
Nominee
 Golden Eye
Nominee
Sundance Film Festival 2017 Sundance Film Festival 2017
Best of Next!
Nominee
Sundance Film Festival 2013 Sundance Film Festival 2013
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
US Fiction
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more