Maurizio Mattioli

Date of Birth
3 June 1950
Age
75 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor, Director, Writer
Actor type
Comedy actor

Popular Films

Viva l'Italia 6.1
Viva l'Italia (2012)
Il crimine non va in pensione 5.5
Il crimine non va in pensione (2017)
Us in the U.S. 5.1
Us in the U.S. (2013)

Filmography

Genre
Year
A Monstrous Marriage 4.4
A Monstrous Marriage Un matrimonio mostruoso
Comedy 2023, Italy
Lockdown all'italiana 2.1
Lockdown all'italiana Lockdown all'italiana
Comedy 2020, Italy
Il crimine non va in pensione 5.5
Il crimine non va in pensione Il crimine non va in pensione
Comedy 2017, Italy
Us in the U.S. 5.1
Us in the U.S. Mai Stati Uniti
Comedy 2013, Italy
Viva l'Italia 6.1
Viva l'Italia Viva l'Italia
Comedy 2012, Italy
Box Office 3D: Il film dei film 3.8
Box Office 3D: Il film dei film Box Office 3D: Il film dei film
Comedy 2011, Italy
