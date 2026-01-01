Menu
Maurizio Mattioli
Maurizio Mattioli
Maurizio Mattioli
Maurizio Mattioli
Maurizio Mattioli
Date of Birth
3 June 1950
Age
75 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor, Director, Writer
Actor type
Comedy actor
Popular Films
6.1
Viva l'Italia
(2012)
5.5
Il crimine non va in pensione
(2017)
5.1
Us in the U.S.
(2013)
Filmography
4.4
A Monstrous Marriage
Un matrimonio mostruoso
Comedy
2023, Italy
2.1
Lockdown all'italiana
Lockdown all'italiana
Comedy
2020, Italy
5.5
Il crimine non va in pensione
Il crimine non va in pensione
Comedy
2017, Italy
5.1
Us in the U.S.
Mai Stati Uniti
Comedy
2013, Italy
Watch trailer
6.1
Viva l'Italia
Viva l'Italia
Comedy
2012, Italy
3.8
Box Office 3D: Il film dei film
Box Office 3D: Il film dei film
Comedy
2011, Italy
Watch trailer
