Poster of Box Office 3D: Il film dei film
1 poster
Kinoafisha Films Box Office 3D: Il film dei film

Synopsis

An idiot vision of some films.
Country Italy
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2011
World premiere 9 September 2011
Release date
9 August 2012 Russia Top Film Distribution
9 August 2012 Belarus
9 September 2011 Italy
9 August 2012 Kazakhstan
9 August 2012 Ukraine
Budget €5,000,000
Worldwide Gross $3,974,349
Production Wolf Pictures, Mondo Home Entertainment, Talents Factory
Also known as
Box Office 3D: Il film dei film, Box Office 3D: The Filmest of Films, Блокбастер, Блокбастер 3D
Director
Ezio Greggio
Cast
Ezio Greggio
Maurizio Mattioli
Enzo Salvi
Antonello Fassari
Biagio Izzo
Cast and Crew
Similar films for Box Office 3D: Il film dei film
Cloudy with a Chance of Meatballs 2 6.6
Cloudy with a Chance of Meatballs 2 (2013)
Shrek Forever After 7.2
Shrek Forever After (2010)
Lockdown all'italiana 2.1
Lockdown all'italiana (2020)
4.9
Selvaggi (1995)
Natale A Cinque Stelle 4.6
Natale A Cinque Stelle (2018)
Us in the U.S. 5.1
Us in the U.S. (2013)
Viva l'Italia 6.1
Viva l'Italia (2012)
Io & Marilyn 5.9
Io & Marilyn (2009)
2001: A Space Travesty 3.5
2001: A Space Travesty (2000)

Film rating

3.8
Rate 10 votes
2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Stills
