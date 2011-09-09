Box Office 3D: Il film dei film
Box Office 3D: Il film dei film
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Italy
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2011
World premiere
9 September 2011
Release date
|9 August 2012
|Russia
| Top Film Distribution
|
|9 August 2012
|Belarus
|
|
|9 September 2011
|Italy
|
|
|9 August 2012
|Kazakhstan
|
|
|9 August 2012
|Ukraine
|
|
Budget
€5,000,000
Worldwide Gross
$3,974,349
Production
Wolf Pictures, Mondo Home Entertainment, Talents Factory
Also known as
Box Office 3D: Il film dei film, Box Office 3D: The Filmest of Films, Блокбастер, Блокбастер 3D