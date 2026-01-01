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Nadezhda Lumpova
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Persons
Nadezhda Lumpova
Nadezhda Lumpova
Nadezhda Lumpova
Date of Birth
15 November 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
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