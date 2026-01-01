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Nadezhda Lumpova
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Kinoafisha Persons Nadezhda Lumpova

Nadezhda Lumpova

Nadezhda Lumpova

Date of Birth
15 November 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Ekaterina 7.6
Ekaterina (2014)
Tihiy Don 7.5
Tihiy Don (2015)
Kray nadlomlennoy luny 7.1
Kray nadlomlennoy luny (2022)

Filmography

Karta zhelanij
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Comedy 2026, Russia
Pasha
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Comedy, Drama 2026, Russia
Lapin 6.8
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Drama 2024, Russia
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Limitchicy 6.3
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Romantic 2023, Russia
Alisa ne mozhet zhdat 6.7
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Drama 2022, Russia
Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh 6.6
Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh
Comedy, Family 2022, Russia
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Kray nadlomlennoy luny 7.1
Kray nadlomlennoy luny Kray nadlomlennoy luny
Drama 2022, Russia
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Ya peredumala
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Drama, Comedy 2021, Russia
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