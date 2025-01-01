Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Aleksandr Alyabev
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Alyabev
Aleksandr Alyabev
Date of Birth
15 June 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
6.3
Po baram
(2025)
5.9
Ryadom
(2022)
3.4
Atykuda
(2024)
Filmography
Mamin syn
Drama, Comedy
2025, Russia
Poluraspad
Drama
2025, Russia
Ministerstvo Vsego Horoshego
Sci-Fi, Comedy
2025, Russia
6.3
Po baram
Po baram
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
Prometej
Sci-Fi, Detective
2024, Russia
3.4
Atykuda
Atykuda
Short, Comedy, Drama
2024, Russia
Watch trailer
Taezhnyy detektiv. Ohota na mamonta
Detective, Drama
2023, Russia
Taezhnyy detektiv. Zhivaya voda
Detective
2023, Russia
Karamora. Mezhdu seriyami
Documentary
2022, Russia
Karamora
Mystery, Thriller
2022, Russia
5.9
Ryadom
Ryadom
Drama
2022, Russia
Watch trailer
