Aleksandr Alyabev

Date of Birth
15 June 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Po baram 6.3
Po baram (2025)
Ryadom 5.9
Ryadom (2022)
Atykuda 3.4
Atykuda (2024)

Filmography

Genre
Year
All 11 Films 3 TV Shows 8 Actor 10 Director 1
Mamin syn
Mamin syn
Drama, Comedy 2025, Russia
Poluraspad
Poluraspad
Drama 2025, Russia
Ministerstvo Vsego Horoshego
Ministerstvo Vsego Horoshego
Sci-Fi, Comedy 2025, Russia
Po baram 6.3
Po baram
Comedy 2025, Russia
Prometej
Prometej
Sci-Fi, Detective 2024, Russia
Atykuda 3.4
Atykuda
Short, Comedy, Drama 2024, Russia
Taezhnyy detektiv. Ohota na mamonta
Taezhnyy detektiv. Ohota na mamonta
Detective, Drama 2023, Russia
Taezhnyy detektiv. Zhivaya voda
Taezhnyy detektiv. Zhivaya voda
Detective 2023, Russia
Karamora. Mezhdu seriyami
Karamora. Mezhdu seriyami
Documentary 2022, Russia
Karamora
Karamora
Mystery, Thriller 2022, Russia
Ryadom 5.9
Ryadom
Drama 2022, Russia
