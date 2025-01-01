Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Alan Taylor
Awards and nominations of Alan Taylor
Alan Taylor
Awards and nominations of Alan Taylor
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
