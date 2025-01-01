Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Alan Taylor Awards

Awards and nominations of Alan Taylor

Alan Taylor
Awards and nominations of Alan Taylor
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more