Marie Drahokoupilová

Date of Birth
12 June 1941
Age
84 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Horror actor

Popular Films

Morgiana 7.2
Morgiana (1972)
Circus in the Circus 5.8
Circus in the Circus (1975)

Filmography

Genre
Year
Circus in the Circus 5.8
Circus in the Circus Cirkus v cirkuse
Family, Comedy 1975, USSR / Czechoslovakia
Morgiana 7.2
Morgiana Morgiana
Crime, Drama, Horror 1972, Czechoslovakia
