Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marie Drahokoupilová
Marie Drahokoupilová
Kinoafisha
Persons
Marie Drahokoupilová
Marie Drahokoupilová
Marie Drahokoupilová
Date of Birth
12 June 1941
Age
84 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Horror actor
Popular Films
7.2
Morgiana
(1972)
5.8
Circus in the Circus
(1975)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Family
Horror
Year
All
1975
1972
All
2
Films
2
Actor
2
5.8
Circus in the Circus
Cirkus v cirkuse
Family, Comedy
1975, USSR / Czechoslovakia
7.2
Morgiana
Morgiana
Crime, Drama, Horror
1972, Czechoslovakia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree