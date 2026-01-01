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Nina Ivanisin Nina Ivanisin
Kinoafisha Persons Nina Ivanisin

Nina Ivanisin

Nina Ivanisin

Date of Birth
1 January 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

Just Between Us 6.6
Just Between Us (2010)

Filmography

Just Between Us 6.6
Just Between Us Neka ostane medju nama
Comedy, Drama 2010, Slovenia / Croatia / Serbia
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