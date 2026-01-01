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Nina Ivanisin
Nina Ivanisin
Kinoafisha
Persons
Nina Ivanisin
Nina Ivanisin
Nina Ivanisin
Date of Birth
1 January 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
6.6
Just Between Us
(2010)
Filmography
6.6
Just Between Us
Neka ostane medju nama
Comedy, Drama
2010, Slovenia / Croatia / Serbia
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