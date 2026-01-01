Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Ksenija Marinković
Ksenija Marinković
Kinoafisha
Persons
Ksenija Marinković
Ksenija Marinković
Ksenija Marinković
Date of Birth
18 April 1966
Age
60 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Thriller hero
Popular Films
7.8
Metastases
(2009)
7.7
The Constitution
(2016)
6.8
A Good Wife
(2016)
Filmography
6.8
Drugi dnevnik Pauline P.
Drugi dnevnik Pauline P.
Adventure
2025, Poland
Watch trailer
6.1
It All Ends Here
Svemu dodje kraj
Crime, Drama, Thriller
2024, Bosnia and Herzegovina / Bulgaria / Croatia / North Macedonia / Montenegro / Serbia / Turkey
Watch trailer
6.2
Escort
Escort
Thriller
2023, Croatia
4.8
Slowly Nowhere
Polako nikuda
Drama
2023, Croatia
6.6
The Happiest Man in the World
Najsrekjniot chovek na svetot
Drama
2022, Belgium / Bosnia and Herzegovina / Croatia / Denmark / North Macedonia / Slovenia / France / Japan / Netherlands / Romania
6.8
A Good Wife
Dobra zena
Drama
2016, Serbia / Bosnia and Herzegovina / Croatia
6.3
Ministry of Love
Ministarstvo ljubavi
Comedy
2016, Croatia
7.7
The Constitution
Ustav Republike Hrvatske
Drama, Comedy
2016, Croatia / Czechia / Slovenia / North Macedonia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree