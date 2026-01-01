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Ksenija Marinković Ksenija Marinković
Kinoafisha Persons Ksenija Marinković

Ksenija Marinković

Ksenija Marinković

Date of Birth
18 April 1966
Age
60 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Thriller hero

Popular Films

Metastases 7.8
Metastases (2009)
The Constitution 7.7
The Constitution (2016)
A Good Wife 6.8
A Good Wife (2016)

Filmography

Drugi dnevnik Pauline P. 6.8
Drugi dnevnik Pauline P. Drugi dnevnik Pauline P.
Adventure 2025, Poland
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It All Ends Here 6.1
It All Ends Here Svemu dodje kraj
Crime, Drama, Thriller 2024, Bosnia and Herzegovina / Bulgaria / Croatia / North Macedonia / Montenegro / Serbia / Turkey
Watch trailer
Escort 6.2
Escort Escort
Thriller 2023, Croatia
Slowly Nowhere 4.8
Slowly Nowhere Polako nikuda
Drama 2023, Croatia
The Happiest Man in the World 6.6
The Happiest Man in the World Najsrekjniot chovek na svetot
Drama 2022, Belgium / Bosnia and Herzegovina / Croatia / Denmark / North Macedonia / Slovenia / France / Japan / Netherlands / Romania
A Good Wife 6.8
A Good Wife Dobra zena
Drama 2016, Serbia / Bosnia and Herzegovina / Croatia
Ministry of Love 6.3
Ministry of Love Ministarstvo ljubavi
Comedy 2016, Croatia
The Constitution 7.7
The Constitution Ustav Republike Hrvatske
Drama, Comedy 2016, Croatia / Czechia / Slovenia / North Macedonia
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