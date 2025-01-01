Menu
Sam Levinson Awards

Sam Levinson
Awards and nominations of Sam Levinson
Cannes Film Festival 2023 Cannes Film Festival 2023
Queer Palm
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
International
Nominee
 International
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
Waldo Salt Screenwriting Award
Winner
Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 2018 Toronto International Film Festival 2018
Midnight Madness
Nominee
