Sam Levinson
Awards
Sam Levinson
About
Filmography
Articles
Awards
Cannes Film Festival 2023
Queer Palm
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
BAFTA Awards 2020
International
Nominee
International
Nominee
Sundance Film Festival 2011
Waldo Salt Screenwriting Award
Winner
Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 2018
Midnight Madness
Nominee
