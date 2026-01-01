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Kinoafisha
Persons
Debra Granik
Awards
Awards and nominations of Debra Granik
Debra Granik
About
Awards
Awards and nominations of Debra Granik
Academy Awards, USA 2011
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Sundance Film Festival 2010
Dramatic
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Winner
Sundance Film Festival 2004
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 1998
Short Filmmaking Award
Winner
Berlin International Film Festival 2010
Reader Jury of the "Tagesspiegel"
Winner
Forum
Winner
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