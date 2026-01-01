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Kinoafisha Persons Debra Granik Awards

Awards and nominations of Debra Granik

Debra Granik
Awards and nominations of Debra Granik
Academy Awards, USA 2011 Academy Awards, USA 2011
Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
Sundance Film Festival 2010 Sundance Film Festival 2010
Dramatic
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Winner
Sundance Film Festival 2004 Sundance Film Festival 2004
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 1998 Sundance Film Festival 1998
Short Filmmaking Award
Winner
Berlin International Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010
Reader Jury of the "Tagesspiegel"
Winner
Forum
Winner
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