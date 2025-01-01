Menu
Awards
Awards and nominations of Darren Criss
Darren Criss
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Darren Criss
Golden Globes, USA 2019
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2018
Best Performance in a Show
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
