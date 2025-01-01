Menu
Awards and nominations of Dominik Moll

Dominik Moll
Cannes Film Festival 2005 Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2001 BAFTA Awards 2001
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2019 Venice Film Festival 2019
Best Film (Venice Days)
Nominee
