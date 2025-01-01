Menu
Kinoafisha Persons Hafsia Herzi Awards

Awards and nominations of Hafsia Herzi

Hafsia Herzi
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Un Certain Regard - Ensemble Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Golden Camera
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Venice Film Festival 2007 Venice Film Festival 2007
Best Young Actor or Actress
Winner
Berlin International Film Festival 2009 Berlin International Film Festival 2009
EFP Shooting Star
Winner
