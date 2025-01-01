Menu
Hafsia Herzi
Awards
Awards and nominations of Hafsia Herzi
Hafsia Herzi
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Hafsia Herzi
Cannes Film Festival 2021
Un Certain Regard - Ensemble Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2019
Golden Camera
Nominee
Queer Palm
Nominee
Venice Film Festival 2007
Best Young Actor or Actress
Winner
Berlin International Film Festival 2009
EFP Shooting Star
Winner
