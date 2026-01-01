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Kinoafisha Persons Adrián Biniez Awards

Awards and nominations of Adrián Biniez

Adrián Biniez
Awards and nominations of Adrián Biniez
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Venice Days Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2009 Berlin International Film Festival 2009
Jury Grand Prix
Winner
Best Debut Film
Winner
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
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