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Kinoafisha
Persons
Adrián Biniez
Awards
Awards and nominations of Adrián Biniez
Adrián Biniez
About
Awards
Awards and nominations of Adrián Biniez
Venice Film Festival 2014
Venice Days Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2009
Jury Grand Prix
Winner
Best Debut Film
Winner
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
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