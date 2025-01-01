Menu
Tim Miller Awards

Awards and nominations of Tim Miller

Tim Miller
Awards and nominations of Tim Miller
Academy Awards, USA 2005 Academy Awards, USA 2005
Best Animated Short Film
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
