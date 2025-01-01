Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Тим Миллер
Награды
Награды и номинации Тима Миллера
Tim Miller
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тима Миллера
Оскар 2005
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте
Если после хита HBO «Задание» вас до сих пор не отпустило, включайте эти 3 сериала: криминальные драмы ничуть не хуже
Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667