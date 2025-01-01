Menu
Michele Riondino
Awards
Awards and nominations of Michele Riondino
Michele Riondino
Venice Film Festival 2016
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2012
Premium Cinema Talent Award
Winner
Berlin International Film Festival 2010
EFP Shooting Star
Winner
