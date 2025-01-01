Menu
Kinoafisha Persons Michele Riondino Awards

Awards and nominations of Michele Riondino

Michele Riondino
Venice Film Festival 2016 Venice Film Festival 2016
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2012 Venice Film Festival 2012
Premium Cinema Talent Award
Winner
Berlin International Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010
EFP Shooting Star
Winner
