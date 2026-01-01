Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marian Krushelnytskyi
Marian Krushelnytskyi
Kinoafisha
Persons
Marian Krushelnytskyi
Marian Krushelnytskyi
Marian Krushelnytskyi
Date of Birth
18 April 1897
Age
65 years old
Zodiac sign
Aries
Date of death
5 April 1963
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor
Popular Films
8.1
Martin Borulya
(1953)
6.6
Yagodka lyubvi
(1926)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
1953
1926
All
2
Films
2
Actor
2
8.1
Martin Borulya
Martyn Borulya
Comedy, Drama
1953, USSR
6.6
Yagodka lyubvi
Yagodka lyubvi
Comedy
1926, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree