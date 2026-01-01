Marian Krushelnytskyi

Menu
Date of Birth
18 April 1897
Age
65 years old
Zodiac sign
Aries
Date of death
5 April 1963
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

Martin Borulya (1953)
Yagodka lyubvi (1926)

Filmography

Genre
Year
Martin Borulya Martyn Borulya
Comedy, Drama 1953, USSR
Yagodka lyubvi Yagodka lyubvi
Comedy 1926, USSR
