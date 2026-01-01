Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Margarita Barskaya
Margarita Barskaya
Kinoafisha
Persons
Margarita Barskaya
Margarita Barskaya
Margarita Barskaya
Date of Birth
19 June 1903
Age
36 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
23 July 1939
Actor type
Comedy actress
Popular Films
6.6
Yagodka lyubvi
(1926)
6.4
Broken Shoes
(1933)
Filmography
Genre
All
Children's
Comedy
Drama
Year
All
1933
1926
All
2
Films
2
Writer
1
Director
1
Actress
1
6.4
Broken Shoes
Rvanye bashmaki
Drama, Children's
1933, USSR
6.6
Yagodka lyubvi
Yagodka lyubvi
Comedy
1926, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree