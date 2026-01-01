Margarita Barskaya

Menu
Date of Birth
19 June 1903
Age
36 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
23 July 1939
Actor type
Comedy actress

Popular Films

Yagodka lyubvi 6.6
Yagodka lyubvi (1926)
Broken Shoes 6.4
Broken Shoes (1933)

Filmography

Genre
Year
Broken Shoes 6.4
Broken Shoes Rvanye bashmaki
Drama, Children's 1933, USSR
Yagodka lyubvi 6.6
Yagodka lyubvi Yagodka lyubvi
Comedy 1926, USSR
