Vasiliy Sigarev
Awards
Awards and nominations of Vasiliy Sigarev
About
Filmography
Photos
Awards
Sochi Open Russian Film Festival 2015
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Best Screenplay
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2012
Best Direction
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2009
Full-Length Film
Winner
Best Screenplay
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
