Василий Сигарев
Награды
Награды и номинации Василия Сигарева
О персоне
Фильмография
Новости
События
Фотографии
Награды
Награды и номинации Василия Сигарева
Кинотавр 2015
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2012
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2009
Полнометражный фильм
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
