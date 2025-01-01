Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Gleb Panfilov
Awards
Awards and nominations of Gleb Panfilov
Gleb Panfilov
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Gleb Panfilov
Cannes Film Festival 1990
Best Artistic Contribution
Winner
Palme d'Or
Nominee
Moscow International Film Festival 2014
Special Prize
Winner
Special Prize
Winner
Moscow International Film Festival 2000
Honorary Prize
Winner
Berlin International Film Festival 1987
Golden Berlin Bear
Winner
C.I.C.A.E. Award
Winner
C.I.D.A.L.C. Award
Winner
Competition
Winner
Competition
Winner
Moscow International Film Festival 1983
Golden Prize
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree