Awards and nominations of Justin Kirk

Awards and nominations of Justin Kirk

Justin Kirk
Awards and nominations of Justin Kirk
Golden Globes, USA 2007 Golden Globes, USA 2007
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2004
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
