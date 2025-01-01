Menu
Awards
Awards and nominations of Justin Kirk
Awards and nominations of Justin Kirk
Golden Globes, USA 2007
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2004
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
