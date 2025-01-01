Menu
Awards
Jamie Babbit
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Jamie Babbit
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Sundance Film Festival 2002
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Winner
Berlin International Film Festival 2007
Best Feature Film
Nominee
