Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Jamie Babbit Awards

Awards and nominations of Jamie Babbit

Jamie Babbit
Awards and nominations of Jamie Babbit
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Sundance Film Festival 2002 Sundance Film Festival 2002
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Winner
Berlin International Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007
Best Feature Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more